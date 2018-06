Premier Rutte ziet kansen in Duitse en Italiaanse migratiecrises

Premier Rutte is bereid de komende twee weken zijn agenda schoon te vegen om te helpen een oplossing te vinden voor de migratiecrisis waar Europa opnieuw mee kampt. Eind juni is een top van Europese leiders, waarin dit waarschijnlijk het belangrijkste onderwerp wordt.

In Duitsland zijn er spanningen over het asielbeleid tussen bondskanselier Merkel en de minister van Binnenlandse Zaken Seehofer, die het einde van de regering kunnen betekenen. De eisen van de coalitiegenoot hebben gevolgen voor andere EU-landen. Daarom wil Merkel de voorstellen over twee weken bespreken met de andere EU-leiders.

Italië weigerde vorige week het reddingsschip Aquarius, met ruim 600 migranten aan boord, Het land voelt zich in de steek gelaten door Europa.

'Gebruik maken van de spanningen'

Het zijn juist deze recente crises in Duitsland en Italië waardoor premier Rutte kansen ziet. Hij wil gebruik maken van de spanningen, die hij ook signaleert tussen oost en west binnen Europa en tussen noord en zuid. "Als de politieke druk toeneemt, dat komen soms dingen die vastzitten weer in beweging."

De premier denkt dat Nederland bij uitstek geschikt is om bruggen te slaan tussen de verschillende landen en compromissen te vinden. Bovendien is het volgens hem van groot belang nauw betrokken te zijn, om te voorkomen dat asielzoekers vooral in Nederland, Zweden en Duitsland terechtkomen.

Opvang in de regio

Een oplossing heeft Rutte nog niet. Onderdeel van het pakket maatregelen is wat hem betreft een buitengrens van Europa die goed is gedicht. Hij denkt ook dat Italië meer kan doen dan het land nu doet, zoals uitbreiding van de detentiecapaciteit voor asielzoekers en het stimuleren van asielzoekers die geen status krijgen om terug te keren.

De premier ziet ook mogelijkheden voor meer opvang in de regio, zoals de afspraak die een paar jaar geleden is gemaakt met Turkije. Dat soort afspraken kosten geld, zegt Rutte. "Maar het opvangen van asielzoekers in Nederland ook."