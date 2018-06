Studenten niet vervolgd voor nepbrief gemeenteraadsverkiezingen

Twee studenten die werden aangehouden voor het verspreiden van nepbrieven over de gemeenteraadsverkiezingen, worden niet vervolgd. Ze meldden dat kiezers niet mochten stemmen als ze zakten voor een democratietest.

Het Openbaar Ministerie zegt dat er onvoldoende bewijs is dat het tweetal iets strafbaars heeft gedaan. De studenten van 23 en 24 uit Barneveld en Ede verstuurden brieven, zogenaamd namens Rotterdam.

De brief leek bedrieglijk echt: het gemeentelijk logo op de envelop en op de brief waren perfect nagemaakt. De lezer werd opgeroepen om op de site stemdrempel.nl vragen in te vullen over de verkiezingen.

De strekking van de brief was dat mensen alleen mochten stemmen als ze een voldoende haalden voor de onlinetest over democratie. Het schrijven kwam voort uit een schoolopdracht van de twee.

Logo aangepast

De studenten van 23 en 24 jaar uit Barneveld en Ede werden 21 maart aangehouden voor een poging de gemeenteraadsverkiezingen die dag te beïnvloeden.

Het OM heeft besloten de studenten niet te vervolgen omdat het niet hun bedoeling was dat de brief zou overkomen als een van de gemeente Rotterdam. Daarom hadden zij het logo aangepast, schrijft RTV. Rijnmond.

Bovendien hebben ze, direct nadat duidelijk werd dat de actie het stemgedrag bij de verkiezingen kon beïnvloeden, diezelfde dag excuusbrieven bezorgd en een rectificatie op hun website geplaatst.

De officier van justitie in Rotterdam heeft een stevig gesprek gevoerd met beide studenten en de school. De school heeft inmiddels de schoolopdracht aangepast zodat dit in de toekomst niet meer kan gebeuren.