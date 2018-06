Nieuwe regels postmarkt; de pizzabezorger brengt straks ook je brief

Op dit moment is een groot deel van de postmarkt gereguleerd. PostNL moet vijf dagen per week in heel Nederland bezorgen. 95 procent van de brieven moet op tijd zijn afgeleverd.

Maar dat kan niet meer uit, zegt het postbedrijf. Want we versturen steeds minder brieven. De hoeveelheid is in tien jaar tijd gehalveerd tot 2,5 miljard brieven.

Hoe minder brieven er worden verstuurd, hoe duurder het wordt. PostNL heeft al moeten bezuinigen, de volgende stap is het verhogen van prijs van een postzegel.

'Deense toestanden'

Het kabinet wil voorkomen dat de Nederlandse postmarkt straks lijkt op die van Denemarken. Daar wordt de post nog maar twee dagen per week bezorgd en kost een postzegel ruim drieƫnhalve euro.

De postzegelprijs is in Nederland de afgelopen 15 jaar verdubbeld van 39 eurocent naar 78 eurocent.