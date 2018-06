Drents promofilmpje met Kamp Westerbork aangepast na kritiek

Een promotiefilmpje over de provincie Drenthe wordt aangepast na kritiek. In het filmpje slenterden blije vakantievierders door voormalig Kamp Westerbork.

Directeur Astrid Crum van Marketing Drenthe zegt tegen RTV Drenthe dat het niet de bedoeling was om mensen te kwetsen. "We dachten dat we integer gehandeld hadden, maar helaas dus niet voldoende."

Vorige week werd gestart met een campagne op de landelijke televisie waarin erfgoed zoals het Gevangenismuseum en Kamp Westerbork werden aangeprezen. Sommigen stoorden zich aan de manier waarop. Bij Marketing Drenthe kwamen elke dag reacties binnen.

"De klachten richtten zich op de combinatie van lekker op vakantie in Drenthe, of een dagje eropuit, in combinatie met beelden van de treinwagon en het nationaal monument op Kamp Westerbork. Dat vonden sommigen toch wel een slecht gekozen combinatie, alsof Westerbork een soort attractie is. En de up-tempo muziek die onder het filmpje te horen is, maakte die combinatie er niet beter op", aldus Crum.

Kamp Westerbork

Marketing Drenthe had niet gerekend op de kritiek. Herinneringscentrum Kamp Westerbork was vooraf benaderd over het filmpje. "We hebben zo goed mogelijk proberen af te stemmen met het Herinneringscentrum, over wat wel en niet kan. Het ligt natuurlijk gevoelig, dat weten wij ook wel. Maar achteraf gezien hebben we dat niet goed ingeschat."

Directeur Dirk Mulder van Herinneringscentrum Kamp Westerbork snapt de kritiek. "Er zitten ongelooflijk veel gevoelens vast aan deze plek. Dat het kampterrein dan voorbijflitst tussen lachende vakantievierders en een schommelend kind met vlotte muziek erbij, is geen gelukkige match." Hij zegt dat hij beter zelf vooraf het filmpje had kunnen bekijken. "Medewerkers bij ons zouden het bekijken; ik had het niet gezien, totdat er klachten binnenkwamen bij ons."

Afgelopen weekend is het filmpje aangepast. Kamp Westerbork is nu niet meer te zien in het filmpje. In plaats daarvan zijn er beelden van de Koloniƫn en Huize Westerbeek in Frederiksoord.