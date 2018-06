Hoogste man Pakistaanse Taliban omgekomen in Afghanistan

De leider van de Taliban in Pakistan is gedood in Afghanistan. Mullah Fazlullah kwam om het leven bij een Amerikaans-Afghaanse luchtaanval, melden woordvoerders van het Afghaanse en het Amerikaanse leger.

De luchtaanval vond plaats in de provincie Kunar, dicht bij de grens met Pakistan. De Amerikaanse autoriteiten hadden eerder laten weten dat er in het oosten van Afghanistan een aanval was uitgevoerd op een belangrijk doelwit. Nu is bevestigd dat dat doelwit mullah Fazlullah was.

Malala

Fazlullah was Pakistans meest gezochte militant. Hij was het brein achter de aanslag op het Pakistaanse meisje Malala Yousafzai in 2012. Ook zat hij achter de aanval op een school in de Pakistaanse stad Peshawar in 2014, waarbij 132 kinderen werden gedood.

In 2013 werd hij gekozen als nieuwe leider van de Taliban in Pakistan. Hij was de opvolger van hakimullah Mehsud, die omkwam bij een Amerikaanse drone-aanval.