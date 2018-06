Werkstraffen voor Turkse rellen consulaat Rotterdam

Vijf mannen van Turkse afkomst hebben werkstraffen tot 180 uur gekregen voor de rellen rond het Turkse consulaat in Rotterdam in maart vorig jaar. Ze zijn allemaal veroordeeld voor openlijke geweldpleging. Een van hen is ook veroordeeld voor poging tot zware mishandeling, omdat hij een ME'er tegen zijn hoofd heeft getrapt.

Die man heeft een taakstraf van 180 uur gekregen en moet een schadevergoeding betalen van 400 euro. Die straf valt lager uit dan vijf maanden celstraf die het Openbaar Ministerie had geƫist. Drie andere meerderjarige verdachten hebben taakstraffen van 120 uur gekregen. Een minderjarige verdachte is veroordeeld tot een werkstraf van 40 uur.

Een tweede jonge verdachte is vrijgesproken. Op camerabeelden is te zien dat hij met iets gooide, maar het is niet duidelijk wat voor voorwerp dat is. Op het moment dat hij gooide, was het rond hem rustig, dus kan niet worden vastgesteld of hij op iemand richtte.

Bezoek minister

De rellen braken uit toen bekend werd dat de Turkse minister voor Familiezaken een toespraak zou houden bij het consulaat. Daar verzamelde zich een grote groep mensen. Later op de avond bleek dat het bezoek van minister Kaya was tegengehouden door de Nederlandse autoriteiten.

Bij de ongeregeldheden gooiden mensen met stenen en dranghekken naar de politie. Tot diep in de nacht bleef het onrustig.