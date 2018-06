Tieners tipten beveiligers en politie over tientallen zakkenrollers

Sara en Iris volgen mensen die ze niet vertrouwen tot die persoon toeslaat. Als ze iemand in het oog krijgen, splitsen ze zich op en houden ze contact met elkaar.

Ze volgen de persoon en geven informatie door aan de beveiligers, die de verdachten kunnen aanhouden en overdragen aan de politie.

Het mooie is dat de zakkenrollers niet door hebben dat ze gevolgd worden. Ook beveiligers begrepen het eerst niet toen ze werden aangesproken door het tweetal. "Maar inmiddels kennen ze ons bijna allemaal."

Geen modepoppen

Ze weten precies waar ze op moeten letten: zakkenrollers dragen gedateerde kleren en de mannen lopen op oude sportschoenen. Ze steken een winkelstraat meerdere keren over en kijken vaak achterom.

Ook potentiƫle slachtoffers pikken ze er zo uit. Veel oudere mensen, vaak van Aziatische afkomst. Maar ook meisjes, die met al hun aandacht bij hun telefoon of nieuw aan te schaffen outfit zijn, schrijft RTV Rijnmond.

Haar invlechten

Zelf vinden ze, dat ze geen risico lopen. Ze doen af en toe extra hun best om niet herkend te worden. "Als een verdachte de metro instapt, houden we even afstand. In de tijd dat hij of zij in de metro zit, zetten wij een pet op of vlechten ons haar in."