Piloot gewond bij ongeluk met sportvliegtuigje Breda

Op het vliegveld Breda International Airport is een ongeluk gebeurd met een sportvliegtuigje. Daarbij is de piloot gewond geraakt. Zijn verwondingen lijken volgens de politie mee te vallen.

Het vliegveld ligt naast Roosendaal. Het vliegtuigje is volgens de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant aan de oostkant van het vliegveld bij een doorstart door de omheining gegleden. De piloot zou een hekwerk hebben geraakt. Een van de vleugels is afgebroken en een deel van de openbare weg is afgezet.

Het is het tweede ongeluk op het vliegveld in korte tijd. 31 mei kwam een piloot van een sportvliegtuigje om het leven toen zijn toestel crashte.