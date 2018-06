Harbers vreest meer grenscontroles door Duitse asielcrisis

Staatssecretaris Harbers vreest dat door de asielcrisis in Duitsland de grenscontroles worden uitgebreid. "De enigen die daar last van hebben zijn de forenzen die dagelijks de grenzen over moeten, de vakantiegangers en de truckchauffeurs", zegt Harbers.

De Duitse bondskanselier Merkel (CDU) ligt overhoop met minister Seehofer van Binnenlandse Zaken (CSU) over de opvang van asielzoekers die zich eerder in een ander Europees land hebben gemeld. Seehofer wil ze aan de grens terugsturen. Maandag overleggen de regeringspartijen verder.

Harbers hoopt dat ze eruit komen. "Ik probeer te voorkomen dat we in een Europa komen, waarin je steeds meer grenscontroles ziet. Want dan lopen we in Europa met z'n allen schade op en dat zou heel vervelend zijn."