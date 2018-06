Gas en licht vanaf juli weer wat duurder

Verschillende energiebedrijven verhogen per 1 juli de prijzen voor gas en licht. Een gemiddeld huishouden van drie personen met een variabel stroomtarief gaat tot 72 euro per jaar meer betalen.

Bij Eneco is een gemiddeld huishouden straks 64 euro per jaar meer kwijt, bij Nuon gaat het jaartarief met 32 euro omhoog. Bij het kleinere EnergieFlex stijgen de prijzen het hardst, met 72 euro per jaar. Essent houdt de prijzen gelijk.

In januari werden de tarieven ook al verhoogd. Volgens prijsvergelijker Pricewise zijn er verschillende oorzaken voor de prijsstijgingen. "De afgelopen maanden zijn de handelsprijzen voor kolen en gas gestegen. Dat heeft onder andere politiek-economische oorzaken, direct of indirect. Zoals de 'afgeknepen' gaswinning in Groningen, waardoor Nederland meer moet gaan importeren. Ook speelt mee dat de Amerikaanse president Trump de nucleaire deal met Iran vaarwel zegt en de politieke onrust in Venezuela."

Nog niet alle energiebedrijven hebben hun nieuwe tarieven bekendgemaakt. Dat gebeurt de komende weken.