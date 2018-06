Achtbaan Florida ontspoort, passagiers maken val van tien meter

In de Amerikaanse staat Florida zijn zes mensen gewond geraakt nadat drie wagens van een achtbaan waren ontspoord. Twee mensen zijn tien meter vanuit de kar naar beneden gevallen. Het is onduidelijk hoe ze eraan toe zijn.

De brandweer van Daytona Beach heeft tien mensen uit de attractie gehaald. Door de ontsporing kwamen sommige mensen klem te zitten in een bungelende wagen.

De oorzaak van het ongeluk is nog niet duidelijk. Toen het gebeurde regende en onweerde het in de buurt van Daytona Beach, maar de brandweer kan niet zeggen of het ongeluk daarmee verband houdt.