Nieuwe stap in handelsconflict China-VS: Trump wil meer heffingen

Maar Trump zet het handelsconflict, dat deze winter begon met heffingen op staal en aluminium, door. Want de Amerikaanse president vindt dat China al jaren op een oneerlijk manier handel drijft. Hij beschuldigt China ervan staal en aluminium goedkoop te dumpen op de Amerikaanse markt. Ook zou China Amerikaanse technologie hebben gestolen.

In tegenstelling tot de VS heeft China helemaal niet zo'n behoefte aan een conflict, vertelt Van Pinxteren. "De Chinese minister van Buitenlandse Zaken zei gisteren nog tegen zijn Amerikaanse collega: laten we dit nou toch vooral niet gaan doen. Want als we op deze manier de concurrentie aangaan, dan heb je een lose-lose-situatie."

De China-correspondent verwacht desondanks dat dit nog maar het begin is van een handelsoorlog. "De VS heeft al gezegd: we gaan er nog eens 100 miljard dollar tegenaan gooien. En China zegt: wij vinden het een slecht idee, maar we zullen net zo hard terugvechten."