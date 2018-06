Wekdienst 15/6: viering Suikerfeest en 'A7-blokkeerders' voor rechter

En dan nog even dit:

Appen op vakantie is razend populair, maar je moet wel oppassen bij cruisevakanties. Deze week kreeg een Duits stel een rekening van 12.000 euro; hun zoon had op een cruise naar Noorwegen filmpjes gekeken, maar in Noorwegen zijn roamingkosten niet afgeschaft.

Hoe kan je deze rekeningen voorkomen? De valkuilen van het roamen: