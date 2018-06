Litouwen beschermd door NAVO-troepen én een elfenleger

Koning Willem-Alexander is bijna klaar met zijn serie staatsbezoeken aan de Baltische staten. Eind van de middag brengt hij in het Litouwse Rukla een bezoek aan de bijna 300 Nederlandse militairen van NAVO-missie Enhanced Forward Presence.

De militairen zijn dan net terug van de jaarlijkse Sabelslag-oefening, dit jaar met 18.000 militairen uit 19 landen. De NAVO besloot in 2016 dat extra troepen nodig waren aan de oostgrens met Rusland, om de solidariteit met de Baltische landen te onderstrepen.

Naast militaire dreiging uit Rusland heeft Litouwen ook te maken met grootschalige online aanvallen. "We zitten echt in de frontlinie. Alle inwoners van ons land zouden zich moeten verdedigen", zegt Giedrius Sakalauskas op een terras in het centrum van hoofdstad Vilnius.

Hij is één van de duizenden leden van het Litouwse elfenleger, dat online vecht tegen Russische trollen. "Wie vechten er tegen trollen? Elfen natuurlijk! En daarom noemen we onszelf zo", zegt collega-elf Ricardas Savukynas, in het dagelijks leven business consultant.