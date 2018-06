Staatssecretaris: vertrouwenspersoon niet wettelijk verplichten

Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voelt niets voor een wettelijke verplichting voor bedrijven en instellingen om een vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen aan te stellen. Zij verwacht meer van extra voorlichting en professionalisering van de functie. Ongeveer de helft van de bedrijven heeft al een of meer vertrouwenspersonen aangesteld.

De staatssecretaris baseert zich op enkele recente onderzoeken waarin volgens Van Ark geen eenduidige conclusie wordt getrokken om het aanstellen van een vertrouwenspersoon te verplichten. De staatssecretaris vindt dat een vertrouwenspersoon moet worden "gedragen door de organisatie". Een wettelijke verplichting biedt die garantie in haar ogen niet.

Geen ontslagbescherming

In een brief aan de Tweede Kamer laat de staatssecretaris verder weten dat ze niets ziet in ontslagbescherming om de interne vertrouwenspersoon zo onafhankelijk mogelijk zijn of haar werk te kunnen doen. De staatssecretaris denkt dat heldere afspraken tussen vertrouwenspersonen en hun werkgever helpen conflicten te voorkomen.

Die afspraken zouden kunnen staan in een aanstellingsbrief waarin de taakomschrijving, de rol en de onafhankelijkheid van een vertrouwenspersoon worden gegarandeerd.

Van Ark benadrukt dat ze het belangrijk vindt dat een slachtoffer terecht kan bij een vertrouwenspersoon, omdat ongewenst gedrag op de werkvloer groot persoonlijk leed kan veroorzaken en mogelijk leidt tot stress, ziekte en uitval.