Wethouder Almere weg na beschuldigingen van seksuele intimidatie

De Almeerse wethouder Tjeerd Herrema is opgestapt na beschuldigingen van seksuele intimidatie. Er loopt een extern onderzoek naar een affaire, maar Herrema wilde de uitkomst niet afwachten en hield vanavond de eer aan zichzelf. Met uitzondering van zijn eigen partij, de PvdA, hadden de coalitiepartijen gisteren al het vertrouwen in hem opgezegd.

Een lokale krant diende eerder deze week een officiële klacht in bij burgemeester Franc Weerwind voor het lastigvallen van een verslaggever door de wethouder. Via Facebook-messenger zou Herrema berichten naar de journalist hebben gestuurd die volgens de krant erg persoonlijk waren.

De betrokken verslaggever had om uitleg van Herrema gevraagd. Hij zou als reactie hebben ontvangen: "Ik hoop niet dat je rode oortjes hebt gekregen." Herrema bestrijdt dat.

Volgens het onderzoek in opdracht van de gemeente, dat al in handen is van Omroep Flevoland, blijkt dat de berichten aan de journalist zich beperkten tot een onbestaand woord (Cymbub), een plaatje van een kat, een duimpje en een smiley.

Grote boodschap

Ook zou er een broekzakgesprek hebben plaatsgevonden, een telefoontje zonder dat de wethouder bedoeling had om te bellen. Herrema zei eerder dat hij zich ervoor schaamde dat een ander had kunnen horen hoe hij 'een grote boodschap' aan het doen was. De onderzoekers zeggen dat de inhoud van de spraakoproep niet kan worden vastgesteld.

"Een beschuldiging van seksuele intimidatie is misschien wel één van de zwaarste die een bestuurder kan meemaken. En geloof me, ik ben er kapot van", zei de opgestapte wethouder volgens Omroep Flevoland tijdens een raadsvergadering met overslaande stem.

Herrema bood eerder aan zijn smartphone beschikbaar te stellen voor onderzoek, maar de krant besloot toch over de woordenwisseling met de journalist te publiceren. "In mijn ogen zijn journalistieke principes hier zeer geweld aangedaan", zei Herrema. Hij voelt zich persoonlijk aangevallen door de krant.