'Comey maakte fouten, maar was niet vooringenomen bij Clinton-onderzoek'

James Comey heeft als directeur van de FBI in 2016 procedurefouten gemaakt in het onderzoek naar het e-mailverkeer van Hillary Clinton toen ze minister van Buitenlandse Zaken was. Maar Comey heeft niet geprobeerd de presidentsverkiezingen te beïnvloeden. Dat concludeert de interne waakhond van het Amerikaans ministerie van Justitie in een rapport.

Comey concludeerde in juli 2016 op een persconferentie dat er geen aanleiding was om Clinton te vervolgen. De conclusie was volgens de onderzoekers niet politiek beïnvloed. Wel worden vraagtekens gezet bij het feit dat hij dit niet overliet aan justitie.

Een paar maanden later, kort voor de presidentsverkiezingen, kondigde Comey aan dat de FBI het onderzoek ging heropenen naar het gebruik van een privéserver voor e-mailverkeer door de Democratische kandidaat. Ook dat besluit was volgens de waakhond zuiver, maar had eerder genomen kunnen worden als ze eerder achter cruciale informatie aan waren gegaan.

Geloofwaardigheid geschaad

In het rapport wordt Comey verweten dat hij beleidsregels op het ministerie heeft overtreden. Een van de overtredingen is dezelfde als die Clinton in problemen bracht: Comey gebruikte een persoonlijk e-mailaccount voor officiële regeringszaken. De onderzoekers vonden vijf gevallen waarbij Comey officiële boodschappen op zijn privé-account opstelde of daarnaar doorstuurde.

Volgens de waakhond heeft Comey door die fouten de geloofwaardigheid van de FBI en het ministerie van Justitie geschaad.

Comey zegt het niet eens te zijn met alle conclusies in het rapport, maar hij zegt zich erbij neer te leggen.