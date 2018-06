Franse ouders na 30 jaar opgepakt voor dood dochtertje

Na ruim 30 jaar is er een doorbraak in een moordzaak in Frankrijk. De ouders van een 4-jarig meisje dat in 1987 dood werd gevonden, zijn opgepakt.

Het meisje werd toen in een greppel langs de snelweg A10 in de buurt van Blois gevonden. Ze was langere tijd ernstig mishandeld, bleek uit de wonden op haar lichaam.

'De kleine martelaar van de A10'

De grote vraag was: wie is dit meisje? Ze kon niet geïdentificeerd worden en haar ouders werden niet gevonden. Het politieonderzoek leverde niets op. In 2012 verspreidde de politie opnieuw een foto van het meisje, maar ook dit had geen resultaat.

Ze kwam bekend te staan als "de kleine martelaar van de A10".

Vorig jaar kwam het onderzoek ineens in beweging. De broer van het meisje had in een andere zaak DNA afgegeven. Zo konden de ouders achterhaald worden. Gisteren werden ze gearresteerd.

Na meer dan 30 jaar heeft het meisje haar naam terug: Inass Touloub, geboren in juli 1983 in het Marokkaanse Casablanca.