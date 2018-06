Treinverkeer Den Bosch weer kort stilgelegd na alarmerende melding

Het centraal station van Den Bosch is vanavond opnieuw deels ontruimd geweest. De politie kwam ter plaatse en het treinverkeer werd stilgelegd. Korte tijd later bleek het, net als eerder op de avond, loos alarm.

Iemand had gemeld dat er een ruzie was in de trein. Daarbij werd volgens de melder gesproken over een vuurwapen. De politie heeft in de trein geen vuurwapen gevonden. Wel sprak de politie met een man die andere passagiers luid had aangesproken en die mogelijk iets heeft gezegd over een vuurwapen.

Antiterreureenheid

Eerder vanavond hield de politie bij het station een man aan na een bommelding. Het station was enige tijd ontruimd, nadat de man volgens getuigen had geroepen dat hij een bom bij zich had.

Er zou een tas zijn achtergelaten in een trein, maar die heeft de politie niet gevonden. De man is wel aangehouden met een tas, schrijft de politie op Twitter. Daar zat niets verdachts in.

Rond 19.30 uur werd het station afgezet. Explosievenverkenners van de politie waren aanwezig. De explosieven opruimingsdienst werd naar het station gestuurd. Aan beide kanten van het station stond een antiterreureenheid. Een verslaggever van de NOS ter plaatse zag onderhandelaars van de politie aankomen.