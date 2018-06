Advocaat Syriëgangers dreigt Nederlandse staat met kort geding

De advocaat van de twee Nederlandse Syriëgangers die in Turkije vastzitten, dreigt de Nederlandse staat met een kort geding. Volgens hem had Nederland zijn cliënten Reda N. en Oussama A. allang reispapieren moeten verschaffen.

De twee vertrokken een paar jaar geleden naar Syrië, waar ze zich aansloten bij terreurgroep Islamitische Staat. Ze deserteerden en kwamen onder de vleugels van het Vrije Syrische Leger. Ook die groep ontvluchtten ze.

De mannen wilden terug naar Nederland en namen contact op met de Nederlandse autoriteiten. Conform het Nederlandse beleid kregen de twee het advies zich te melden bij een diplomatieke post van Nederland in Turkije.

'Dit hoeft niet zo lang te duren'

Bij de Turkse grens werden ze meteen aangehouden. Turkije besloot daarna de Nederlanders te vervolgen. In mei werden de mannen veroordeeld tot ruim zes jaar cel. Ze gingen in beroep tegen hun straf.

Omdat de behandeling van het beroep mogelijk nog lang op zich laat wachten, zijn ze vrijgelaten. A. en N. willen graag terug naar Nederland, maar hebben geen reispapieren. In afwachting van die papieren zitten ze nu in Turkse vreemdelingenbewaring.

"Dit hoeft echt niet zolang te duren", zegt hun advocaat. "Mijn cliënten zijn bekend bij de Nederlandse autoriteiten. Bij elke zitting waren mensen van de ambassade of het consulaat aanwezig en ze zijn ook in de cel bezocht."

Kabinetsbeleid

Het kabinetsbeleid omtrent de terugkering van Syriëgangers is dat Nederland zich niet proactief inspant ze terug te halen en pas in actie komt als ze zich melden bij een consulaat in de regio. Daarna kunnen zij consulaire bijstand krijgen.

Buitenlandse Zaken zegt in een reactie niet op individuele gevallen in te gaan, dus ook niet op de zaak van de twee Syriëgangers in Turkije.

In algemeenheid laat het ministerie weten dat iedere aanvraag in het buitenland - ook die van de Syriëgangers - voor de afgifte van een Nederlands reisdocument in behandeling wordt genomen.

Als die persoon vastzit en geen geldig reisdocument heeft, "ligt het initiatief bij de lokale autoriteiten om contact te leggen met de Nederlandse ambassade voor de aanvraag van een reisdocument", aldus het ministerie.