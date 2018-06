Minister Hoekstra in privéjet van Brussel via Berlijn naar Amsterdam

Minister Hoekstra van Financiën heeft op 13 maart een privéjet gehuurd om op tijd vanuit Brussel in Berlijn te kunnen zijn. De kosten daarvan waren 11.750 euro, bevestigt zijn ministerie een bericht daarover van RTL Nieuws.

Volgens het ministerie was de minister voor een bijeenkomst van Europese ministers van Financiën in Brussel. Daarvan was moeilijk te voorspellen hoe laat die vergadering afgelopen zou zijn.

'Vol programma'

In Berlijn had de minister een "vol programma", waaronder een kennismakingsgesprek met de beoogd minister van Financiën Scholz en een bijeenkomst met Nederlandse correspondenten en ambassadepersoneel. Ook reikte hij een hoge koninklijke onderscheiding uit aan de voormalige minister van Financiën, Wolfgang Schäuble, voor zijn rol in de eurocrisis.

Hoekstra gaf ook een speech tijdens een congres van de financiële raad van bondskanselier Merkels CDU, waarin hij tegengas gaf over Frans-Duitse plannen voor verdere economische integratie binnen de EU. 's Avonds zat de minister daarover aan tafel bij Nieuwsuur.

'Regeringstoestel niet beschikbaar'

Het ministerie laat weten dat de keuze voor een privéjet is gemaakt, nadat was gebleken dat het regeringstoestel niet beschikbaar was en een lijnvlucht te omslachtig ging worden.

Daarop is de privéjet geboekt, waarmee de minister met nog vier andere mensen van Brussel naar Berlijn vloog en de volgende dag naar Amsterdam.