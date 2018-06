Grieken bezuinigen nog 5 miljard voor laatste fase noodleningen

Het Griekse parlement heeft vanmiddag een pakket maatregelen aangenomen, waarmee het de allerlaatste tranche uit het steunpakket van noodleningen hoopt te krijgen voor er in augustus een einde komt aan dit programma. Het gaat om bezuinigingen van rond de 5 miljard euro, en plannen voor snellere privatiseringen in de energiesector en hervormingen in de arbeidssector.

Het bevat ook financiële maatregelen voor de komende jaren tot 2022 (dus na het steunprogramma), waarin bijvoorbeeld bezuinigingen op de pensioenen, maar ook financiële steun voor de lagere inkomens, werklozen en gepensioneerden zijn opgenomen.

Premier Tsipras noemde de zitting historisch omdat na acht jaar wordt gestemd over de laatste maatregelen in het laatste hulpprogramma. "We hebben aan alle voorwaarden voldaan, het vertrouwen in Griekenland is terug, en nu eindigt dat programma."

12 miljard

Voor de allerlaatste vierde evaluatie moest Athene nog aan tegen de negentig voorwaarden voldoen. De komende week zal door teams van de Europese instellingen bekeken worden of dat inderdaad is gebeurd. Op 21 juni hopen de ministers van Financiën de knoop door te hakken. Dan krijgt Griekenland de allerlaatste tranche van ongeveer 12 miljard euro. Na acht jaar komt dan in augustus een einde aan het derde hulpprogramma en moet Athene zelf weer in de financieringsbehoefte kunnen voorzien.

Premier Tsipras heeft voortdurend het einde van het hulpprogramma als een "clean break" gepresenteerd, de verlossing van de dictaten van de geldschieters. Maar de oppositie reageert daar smalend op, noemt dit pakket van maatregelen "het vierde hulpprogramma". Athene moet namelijk ook de komende jaren nog aan allerlei eisen voldoen, en wordt hierop gecontroleerd, al zal die controle veel minder frequent zijn dan nu.

Pijnlijk

Het pijnlijkst is opnieuw de korting op de pensioenen. Die zijn de aflopen jaren al sterk verminderd, voor veel ouderen is die al bijna gehalveerd. Voor een deel van hen gaat er begin 2019 nog eens 18 procent af. Volgens Europa moet dat om het pensioenstelsel betaalbaar te houden. En vanaf 2020 zal de belastingvrije voet omlaag gaan.

Wel zal de komende jaren worden geprobeerd de pijn te verzachten door bijvoorbeeld het minimumloon te verhogen, belasting te verlagen, mogelijk een extra pensioenuitkering uit te betalen, en meer banen te creëren. De ambtenarenstop vervalt namelijk volgend jaar, en dus kunnen er meer ambtenaren aangenomen worden.