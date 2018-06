Openbare verslagen verbouwing Kamer moet 'gouden-kranen-beeld' voorkomen

Interne verslagen over de verbouwing van de Tweede Kamer moeten openbaar worden. De voorzitter van de speciale Bouwbegeleidingscommissie, VVD-Kamerlid Tellegen, wil open zijn over de werkwijze om het beeld te voorkomen dat een groepje "in achterkamertjes" plannen maakt om het historische pand zeer luxe te verbouwen.

"Wij hebben geen geheimen", zegt voorzitter Tellegen desgevraagd aan de NOS. "De renovatie is een enorm project en het is heel erg belangrijk om alle bewoners mee te nemen. Ik hecht heel veel aan transparantie."

Wensen

Het is de bedoeling dat het Binnenhof in september 2020 voor 5,5 jaar jaar dichtgaat en de kosten worden geschat op 475 miljoen euro. De voorbereiding van de verbouwing is in volle gang en in de Tweede Kamer is vooral de Bouwbegeleidingscommissie, een groep van acht Kamerleden, hierbij betrokken. Deze interne commissie kijkt wat er nodig is en inventariseert de wensen van de verschillende fracties. Het kabinet wil een sobere verbouwing.

Gouden kranen

De afgelopen tijd kwamen er meer vragen over de werkwijze van deze interne Bouwbegeleidingscommissie. De PVV suggereerde eind mei in een debat over de renovatie van het Binnenhof dat er in de Tweede Kamer "gouden kranen en zilveren bestek" zou komen. Het beeld ontstond dat deze besluiten door de commissie van voorzitter Tellegen waren genomen, maar dat niemand hier meer over wist, omdat de verslagen van de vergaderingen niet openbaar zijn. "Zo'n beeld is echt funest. Dat moeten we niet hebben. Met terugwerkende kracht wil ik de verslagen openbaar maken", zegt Tellengen.

De voorzitter maakt een voorbehoud; besproken informatie van het Rijksvastgoedbedrijf met details over veiligheidsmaatregelen en commerciële aanbestedingen blijft geheim. "Deze informatie mag niet openbaar worden, omdat dat het werk bemoeilijkt. Het moet wel werkbaar blijven."

Lakstift

Gehoopt werd dat verantwoordelijk staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken aan zou geven welke stukken geheim moesten blijven. Hij is dat alleen niet van plan. Hij vindt dat de Tweede Kamer dat zelf moet bedenken. "Ik ga niet met één been in de bouwbegeleidingscommissie zitten en met een lakstift teksten wegwitten."

Nu Knops heeft aangegeven geen lijst geheime stukken te maken, bestaat de mogelijkheid dat de commissie dit zelf gaat bepalen.