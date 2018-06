Eiffeltoren wordt beschermd met glazen muur

Geen hekken van metaal, maar een glazen muur gaat de Eiffeltoren beschermen tegen aanslagen. De Parijse autoriteiten denken dat glas aantrekkelijker is voor de toeristen.

Ten noorden en zuiden van Frankrijks meest bezochte monument worden in totaal 450 panelen geplaatst van meer 6 centimeter dik kogelvrij glas. De panelen zijn drie meter hoog en wegen anderhalve ton. Vandaag is met het werk begonnen en in september moet het klaar zijn.

Het glas is bestand tegen kogels van kalasjnikovs: