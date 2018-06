Europa trakteert jeugd op treinkaartjes. Alleen voor de elite?

Connor Vlug is het daar in ieder geval niet mee eens. Hij doet een sportopleiding op het mbo in Rotterdam en zou maar al te graag zo'n gratis treinkaartje krijgen. "Mijn vader woont in Engeland, dus dan zou ik sowieso daarheen gaan. En ik wil wel een weekend naar Parijs." De Europese Commissie hoopt dat deelnemers vooral musea gaan bezoeken, maar dat ziet Connor niet echt zitten. "Ik wil wel naar de Eiffeltoren, dat is toch een mooie plek in Parijs."

Maar de vragenlijst blijkt een flink obstakel. Met zijn vriendin probeert Connor de vragen te beantwoorden, maar samen weten ze alleen wat het best bezochte museum van Europa is: