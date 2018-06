Eis van 15 maanden voor doodrijden echtpaar

Het Openbaar Ministerie heeft vijftien maanden cel geƫist tegen een man voor het doodrijden van twee voetgangers in Tilburg. Als het aan justitie ligt, mag de 24-jarige Tilburger ook de komende vijf jaar geen auto meer rijden.

Een 62-jarige man en zijn 59-jarige vrouw staken eind oktober 2016 de Bredaseweg over bij een bushalte toen ze door Faisal D. met de auto werden geschept. D. reed zeker 72 kilometer per uur. De maximum snelheid op de Bredaseweg is 50 kilometer per uur.

De Tilburger heeft bekend dat hij de auto van z'n broer bestuurde en na het ongeluk doorreed. De man had even voor het ongeluk ook al een bus rechts ingehaald.

Dood door schuld

Justitie verdenkt de man van dood door schuld, omdat hij "aanmerkelijk onvoorzichtig" reed. "Dit is een ordinaire wegpiraat. In Tilburg was het koopavond. Hij had kunnen verwachten dat mensen de straat zouden oversteken om de bus te halen."

De Tilburger kan zich weinig meer van het ongeluk herinneren. Wel weet de man nog dat hij het echtpaar heeft geprobeerd te ontwijken. "Als je een ongeluk meemaakt, dan vergeet je alles", zei de man voor de rechter in Breda, schrijft Omroep Brabant.

Het was niet de eerste keer dat de man roekeloos door Tilburg reed. Een maand voor het ongeluk reed hij met zijn auto over een busbaan en door rood licht. "Wij zien een patroon in verkeersmisdrijven", stelt de reclassering.

Over twee weken doet de rechter uitspraak.