Enthousiasme over maatschappelijke diensttijd valt nog wat tegen

De staatssecretaris is met zijn ambtenaren al een paar maanden bezig een begin te maken met het project maatschappelijke diensttijd. Maar naast enthousiasme bij vooral maatschappelijke organisaties in de zorg, waar een groot personeelstekort is, komt hij ook veel jongeren tegen die het niet zien zitten.

Ze doen al zo veel projecten voor hun studie, of vrijwilligerswerk op de sportclub. Ze zijn bang dat ze studievertraging oplopen of geen tijd meer hebben voor hun bijbaantje. Of ze moeten gewoon helpen de kost te verdienen. En dan zijn er ook nog jongeren met een beperking, of bijvoorbeeld zonder diploma.

Geen garanties

Blokhuis: "Ik heb ook nog veel vragen, maar ik ben toch enthousiast geworden en dat komt vooral door de jongeren die ik hierover heb gesproken." Blokhuis denkt dat het mogelijk is jongeren aan te spreken die nu niet goed bereikt worden. Hij kan geen garanties geven, maar vindt het de moeite waard om met het project door te gaan.

Voor de 25 miljoen euro subsidie die dit jaar beschikbaar is, is grote belangstelling bij organisaties. Of jongeren vervolgens ook belangstelling hebben voor de projecten die daar uit voortkomen moet deze zomer blijken.