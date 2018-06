Kabinet wil geen vervuilde buitenlandse grond in Nederlandse plassen

Staatssecretaris Van Veldhoven gaat kijken of zij de grootschalige dump van buitenlandse grond in Nederlandse plassen kan aanpakken. Ze laat uitzoeken of de huidige wetten en regels voldoen en wil die zo nodig aanscherpen.

Van Veldhoven vindt dat het ondieper maken van plassen mogelijk moet blijven als daardoor bijvoorbeeld beter zwemwater ontstaat, maar wil voorkomen dat de gezondheid en veiligheid van mens en dier in gevaar komt.

Parijse bagger

De Tweede Kamer maakt zich grote zorgen over de toenemende stort van vervuild slib in Nederlandse plassen en putten die door zandwinning zijn ontstaan. In een debat met de staatssecretaris ging het onder meer over een populaire zwem- en zeilplas in de Redichemse Waard bij Culemborg, waar inmiddels ook bevers en ijsvogels leven.

Er zijn plannen om het water ondieper te maken met bagger die vrijkomt bij het boren van nieuwe metrotunnels in Parijs. De omwonenden zijn daar verontrust over.

Verder kwam het Gelderse Dreumel aan bod, waar recreanten onlangs rond een zandwinningsplas een aanzienlijke hoeveelheid plastic en piepschuim vonden. Het was afkomstig van het hier gedumpte slib van een bouwlocatie in Antwerpen, waar een nieuwe parkeergarage voor een ziekenhuis wordt gebouwd.

Het bedrijf Nederzand, dat het Belgische slib heeft ingevoerd, heeft een waarschuwing gekregen van Rijkswaterstaat. Het zegt zelf dat het binnen de regels is gebleven, die voorschrijven dat maximaal 20 procent van de bagger uit 'bodemvreemd materiaal' mag bestaan.

Cowboys

Van Veldhoven zei vandaag dat ze gaat kijken of die 20-procentsnorm naar beneden moet worden bijgesteld. Veel Kamerleden wezen dat "de cowboys" van baggerbedrijven groot geld verdienen met het invoeren van slib van bouwplaatsen in het buitenland en dat ze de grond zo nodig net zo lang aanlengen met schone grond tot ze binnen de normen blijven.

De Kamer is blij met de toezeggingen van Van Veldhoven. "We zijn het erover eens dat we die troep uit het buitenland niet willen", zei CDA'er Von Martels, die er nog aan toevoegde dat de zaak "tot op de bodem" moet worden uitgezocht.