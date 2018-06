Kamer wil snel debat over ontbreken dna-profielen

Minister Grapperhaus moet op korte termijn in de Tweede Kamer uitleg komen geven over het ontbreken van de dna-profielen van meer dan 21.000 criminelen in de dna-databank van Justitie. De voltallige Kamer steunt een verzoek van de SGP om daar nog voor de zomervakantie over te debatteren.

Gisteren bleek uit onderzoek van Nieuwsuur dat mogelijk honderden strafzaken niet opgelost zullen worden omdat de dna-profielen ontbreken. Toenmalig minister Van der Steur beloofde twee jaar geleden beterschap, maar in plaats daarvan is het aantal ontbrekende profielen juist verdubbeld.

Niet komen opdagen

Van mensen die voor ernstige misdrijven zijn veroordeeld, moet dna worden afgenomen om op te slaan in de databank, maar in de praktijk gebeurt dat vaak niet, bleek uit de uitzending van Nieuwsuur. Vaak worden de veroordeelden pas opgeroepen als ze hun straf al hebben uitgezeten en dan komen ze vaak niet opdagen.

De dna-databank is een belangrijk hulpmiddel bij de opsporing. Wie veroordeeld is voor een misdrijf, heeft vaak ook nog een ander strafbaar feit gepleegd en heeft meer kans nog eens in de fout te gaan.