Man opgepakt wegens ontvoering 6-jarig meisje in Weert

Een 24-jarige man uit Weert is opgepakt omdat hij vorige week woensdag een meisje van 6 zou hebben ontvoerd in zijn woonplaats.

Het meisje werd woensdag korte tijd meegenomen in een auto. Getuigen hadden haar zien zitten en schakelden de politie in. Agenten vonden het meisje later op straat, waarbij het niet duidelijk is of ze wist te ontsnappen of was vrijgelaten. Ook is nog altijd niet duidelijk of er een reden voor de ontvoering was.

De politie arresteerde de Weertenaar gisterochtend in zijn huis. Vrijdag beslist de rechter of hij langer vast blijft zitten. De politie gaat ervan uit dat de verdachte de enige betrokkene is bij de ontvoering.