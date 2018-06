'Als je fruitmelk koopt, moet het percentage fruit op de verpakking staan'

Het moet afgelopen zijn met misleidende teksten op de verpakking van voedingsmiddelen. De informatie moet duidelijker: als je fruitmelk koopt, moet erop staan hoeveel fruit erin zit. De Europese consumentenorganisatie BEUC wil heldere regels die gelden voor alle EU-landen.

Volgens de BEUC komt het nog veel te vaak voor dat consumenten met wervende teksten op de verpakking worden misleid. De organisatie vergeleek onderzoeken van consumentenorganisaties in alle EU-landen over drie soorten valse informatie: de hoeveelheid fruit, het vezelgehalte van volkorenproducten en kwalificaties als "traditioneel" of "ambachtelijk".

Steeds meer mensen zijn bewust bezig met voeding en willen weten wat ze eten. Niet alleen de ingrediënten zijn belangrijk, maar ook hoe ze zijn bewerkt, wat voor toevoegingen er zijn en wat voor leven het dier heeft gehad.

Om te kunnen bepalen of producten aan de verwachtingen voldoen, moeten de regels duidelijk zijn. Consumenten moeten erop kunnen rekenen, vindt de consumentenorganisatie. In verschillende landen is het vertrouwen in wat er op het etiket staat niet groot. Nederland en Duitsland spannen de kroon: meer dan 80 procent vertrouwt het niet.

Bedrieglijk

Daarom wil de BEUC dat op de verpakking komt te staan hoeveel van het hoofdingrediënt er daadwerkelijk inzit. Staan er aardbeien op de verpakking, dan moet het percentage erbij staan. Voor volkorenproducten moet een minimumgehalte gelden en er moeten definities komen voor termen als "traditioneel", "ambachtelijk", "grootmoeders recept" en "natuurlijk".

Ook moet er op vlees staan of het een heel stuk vlees is, of samengesteld uit in elkaar geperste stukjes. Dat geldt ook voor vis. Dat samenstellen wordt gedaan omdat consumenten graag een bepaald gewicht of formaat willen dat makkelijk te bereiden is. Bij producten als imitatievlees moet duidelijk staan welke vleesvervanger erin zit.

De Noorse Forbrukerrådet ontdekte bijvoorbeeld dat "natuurlijke kalkoenfilet" slechts voor 53 procent uit kalkoen bestond. De rest bestond uit kip en andere toevoegingen. Italiaanse artisjokkensoep bleek grotendeels te bestaan uit aroma's en slechts 2,7 procent artisjok.

"Traditioneel" vervaardigde producten blijken vaak in hoge mate bewerkt en "grootmoeders recept" biedt geen enkele garantie voor de kwaliteit.

Een eenzame bosbes

In de Europese voedselregels staat dit allemaal al, maar producenten houden zich er lang niet altijd aan. Ze maken graag gebruik van de mazen in de wet, concludeert de BEUC. Daardoor kopen mensen producten die niet zo gezond zijn als ze lijken of waarvan de kwaliteit minder is dan beloofd.

Zo bevat fruitdrank soms maar enkele druppels van het afgebeelde fruit. Ook wordt vaak meer (goedkope) appel gebruikt dan de vruchten die worden afgebeeld. Ook wordt kleurstof gebruikt om de illusie te versterken.

Niet alleen fruitdrank, maar ook ontbijtgranen, fruitkoekjes en yoghurt bevatten vaak minder fruit dan wordt voorgespiegeld. Zo ontdekte de Consumentenbond dat in een pak koekjes met bosbessen maar één bosbes te vinden was op tien koekjes.

"Bedrieglijke afbeeldingen van fruit kunnen de consument op het verkeerde been zetten in hun streven naar een gezonder dieet", zegt de BEUC.

Niet zo vol granen

Consumenten worden overspoeld met volkorenproducten. "Vol vezels", staat er dan op de verpakking van brood, ontbijtgranen, pasta of koekjes. Dat is vaak minder vol dan wordt gesuggereerd. Er is geen verplicht percentage vezels waaraan een volkorenproduct moet voldoen. Een pak volkorenspaghetti kan net zo goed 55 als 100 procent van volkorenmeel zijn gemaakt.

Bij brood overheerst veelal het (witte) tarwemeel, waaraan wat volkorenmeel is toegevoegd. Hoeveel is meestal niet te achterhalen. Donker brood bevat ook vaak kleurstof en levert dan maar een fractie van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vezels.

Volkorenproducten moeten voor 100 procent volkoren zijn, vindt de BEUC.

Druk op de ketel

Consumentenorganisaties in de verschillende EU-landen verzamelen klachten en schrijven petities uit. Ze trekken daarmee ten strijde. In sommige gevallen heeft dat geleid tot verbetering van de producten of van de informatie op het etiket.

In Groot-Brittannië heeft een andere maatregel tot resultaat geleid: de invoering van een suikertaks op frisdranken heeft ertoe geleid dat producenten het suikergehalte fors hebben verminderd.