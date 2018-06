Automobiliste kijkt op telefoon en rijdt politiemotor aan

Een automobiliste heeft gisteravond in het centrum van Tilburg een politiemotor aangereden. Ze was volgens de politie tijdens het rijden druk met haar telefoon en zag de agent over het hoofd.

De motoragent zag de vrouw met een telefoon in haar hand en wilde een bekeuring uitschrijven. Hij gaf een stopteken en de automobiliste gehoorzaamde. Tenminste, dat dacht de agent en reed erop af.

Net op tijd

Maar de vrouw had de agent niet gezien en draaide plotseling achteruit om te parkeren. Daarbij raakte ze de motor. De agent kon net op tijd afstappen.

De vrouw zegt tegen Omroep Brabant dat dit een "kletsverhaal" is. "Ik reed achteruit naar een parkeerplek en de agent dacht dat ik aan het bellen was. Dat was niet zo en ik heb ook geen boete gekregen."

Dat laatste klopt, zegt een politiewoordvoerder, maar het zit volgens de politie toch anders. "De vrouw was erg geschrokken. Daarom heeft de motoragent het bij een waarschuwing gelaten. Wel heeft hij met haar het schadeformulier ingevuld."