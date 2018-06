Verpleegkundigen testen nieuwbouwplan in kartonnen ziekenhuis

Medewerkers testen in een kartonnen ziekenhuis in Meppel hoe de nieuwbouwplannen voor het Isala Diaconessenhuis in de praktijk uitwerken. In twee maanden tijd worden dertien complete afdelingen van het nieuwe streekziekenhuis op ware grootte nagebouwd en getest.

In een loods in Meppel wordt de binnenkant nagebouwd met 1100 kartonnen platen van twee bij twee meter. De gebruikers kijken kritisch: kloppen de routes? Welke ruimtes worden veel of weinig gebruikt? Zijn de bochten te nemen met een bed of scootmobiel?

Toilet staat verkeerd

"Er komen een heleboel goede dingen uit", zegt projectmanager Sebastiaan Endeman. "Zo is er bijvoorbeeld een stiltekamer voor slechtnieuwsgesprekken, maar er bleek veel verkeer voor die ruimte langs te gaan", zegt hij tegen RTV Drenthe.

Een ander voorbeeld zijn deuren die naar de verkeerde kant opengaan, een balie die in de weg staat, of een wc die zo is geplaatst dat de verpleegkundige er niet bij kan met een patiƫnt in een tillift. Ook blijkt nu welke ruimtes naast elkaar moeten zitten en of er genoeg ruimte is voor apparatuur naast een bed.

In 2020 moet er een nieuw streekziekenhuis in Meppel staan.