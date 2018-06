Bewoners van steiger gered bij grote brand Maastricht

Bij een brand in de binnenstad van Maastricht zijn vannacht drie mensen door de brandweer gered en naar het ziekenhuis gebracht.

De brand ontstond rond half 5 in een horecagelegenheid in het oude stadscentrum van Maastricht. Drie mensen die bovenin het pand wonen konden zichzelf in eerste instantie in veiligheid brengen door naar buiten te klimmen en op een steiger te wachten. Daar werden ze door de brandweer vanaf gehaald. Ze zijn met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht.

De schade in en rond het pand is groot. Niet alleen de horecagelegenheid is behoorlijk beschadigd, ook in een naastgelegen gebouw is er volgens een brandweerwoordvoerder aanzienlijke schade. De brand is inmiddels onder controle.