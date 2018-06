Bloedbanken dringend op zoek naar donoren vanwege 'lage bloedstand'

Ben je bloeddonor en heb je bloedgroep O of A+? Grote kans dat de bloedbank de laatste tijd flink achter je aanzit. "We zien op dit moment dat de bloedvoorraad lager staat dan ons lief is", zegt Merlijn van Hasselt van Sanquin Bloedbank.

Het gaat nog niet om een kritiek lage stand. "Maar als we zien dat de voorraad daalt, gaan we mensen actiever benaderen. Zeker nu de zomervakantie voor de deur staat", zegt Van Hasselt. Vandaag is het Wereld bloeddonordag.

Balans zoeken

"Dat de bloedstand momenteel aan de lage kant is, betekent dat er momenteel minder donaties gedaan worden dan waar we op gerekend hadden", vervolgt hij. Sanquin maakt berekeningen om te kunnen inschatten hoeveel bloed er nodig is in Nederland. "Die berekening baseren we op het gemiddelde gebruik door ziekenhuizen. Op basis daarvan versturen we uitnodigingen naar donoren."

Het is altijd zoeken naar een goede balans tussen stijgen en dalen van de bloedvoorraad van de verschillende bloedgroepen. "Een tekort mag natuurlijk niet ontstaan, want dan worden ziekenhuizen gehinderd bij het uitvoeren van behandelingen", zegt Van Hasselt. "Maar te veel wil je ook niet, want je wilt niet verspillen. Bloedbestanddelen zijn beperkt houdbaar. Je wilt geen bloed moeten weggooien."

Mooi weer

Schommelingen in de bloedvoorraad komen regelmatig voor. Mogelijk speelt het mooie weer van de afgelopen maanden een rol bij de huidige daling. "We weten dat mensen als het mooi weer is minder snel op een donatie-uitnodiging ingaan".

Er zijn meer dan 300 bloedgroepen, maar de onderverdeling tussen A, B, AB en O is het meest bekend. Nederland telt 320.000 bloeddonoren. "Nieuwe donoren zijn altijd welkom", zegt Van Hasselt. Bestaande donoren zullen wellicht vaker benaderd en herinnerd worden.

Donoren zullen dus reminders krijgen. "Als jij als donor een uitnodiging ontvangt, staat daarop: je bent welkom tussen nu en over twee weken. Als mensen dan niet verschijnen, sturen we na zeven dagen een sms'je. En veertien dagen daarna bellen we. We willen iedereen op het hart drukken: kom vooral, want we hebben je nodig."