Vernieuwing ICT-systemen bij NVWA kost 59 miljoen extra

Het vernieuwen van de ICT-systemen bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) blijkt veel duurder te zijn en een stuk langer te duren dan verwacht. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dat de kosten 59 miljoen euro hoger uitvallen dan begroot.

Bij aanvang van de vernieuwing werd uitgegaan van een kostenpost van 36 miljoen euro. Uit de brief van de minister blijkt nu dat de kosten op 95 miljoen euro uitkomen. Ze spreekt van een forse overschrijding.

Ook schrijft Schouten dat de ontwikkeling 22 maanden langer duurt dan de bedoeling was. Ze schat dat het project in 2021 wordt afgerond.

Ook andere risico's

Volgens de minister leidt de aangepaste planning tot meer kosten, onder meer omdat al bestaande systemen tijdens de overgang ook moeten blijven draaien. Daarnaast zijn er volgens Schouten aanvullende kosten, zoals extra hardware.

Verder blijkt uit de brief, die al op 7 juni verscheen, dat de toezichthouder ook andere financiƫle organisatorische risico's loopt. De kosten daarvan bedragen ongeveer 22 miljoen euro. Schouten bekijkt nog of die omlaag kunnen en of ze daadwerkelijk gemaakt moeten worden.