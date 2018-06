WK in Rusland te gevaarlijk voor Duitse onderzoeksjournalist

De Duitse onderzoeksjournalist van de ARD die het Russische dopingschandaal aan het licht bracht, gaat niet naar Rusland om er verslag te doen van het WK. Volgens de omroep zijn de risico's te groot.

De ARD nam de beslissing na gesprekken met de minister van Buitenlandse Zaken. De Duitse veiligheidsdiensten zeggen dat journalist Hajo Seppelt het risico niet zou moeten nemen. De diensten zeggen dat hij kan worden gearresteerd. Ook kan niet worden uitgesloten dat hij het slachtoffer wordt van intimidatie en geweld.

President Poetin

Seppelt maakte de afgelopen jaren documentaires over het gebruik van doping in Rusland. In januari zei het voormalig hoofd van het Russische antidopinglaboratorium Grigori Rodtsjenkov in een ARD-documentaire dat de Russische president Poetin wist van het grootschalig dopinggebruik binnen de Russische sport. Ook was er volgens Rodtsjenkov al voor de Spelen van Peking in 2008 en Londen in 2012 sprake van een grootschalig dopingprogramma in Rusland.

De Russische autoriteiten doen onderzoek naar de aantijgingen en beschouwen Rodtsjenkov als verdachte. Rodtsjenkov vluchtte in 2016 naar de Verenigde Staten en zit daar in een getuigenbeschermingsprogramma van de FBI.

Publieke vijand

De Russische onderzoekscommissie heeft al laten weten dat ze Seppelt wil horen als getuige. Volgens de Duitse overheid loopt Seppelt het risico dat hij wordt gearresteerd als de commissie vindt dat hij niet meewerkt aan het onderzoek.

Voor veel Russen is Seppelt een publieke vijand. Hij wordt geregeld bedreigd. Zijn publicaties leidden er uiteindelijk toe dat veel Russische atleten werden uitgesloten van deelname aan de Olympische Spelen van 2016 in Rio en de Winterspelen in Pyeongchang.

Vorige maand werd duidelijk dat Seppelt alsnog een visum kreeg. In eerste instantie weigerde Rusland hem een visum te geven. Dat kwam het land op veel kritiek te staan.