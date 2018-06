Eindelijk kunnen Marokkanen het WK-shirt weer aan

Voetbal heeft een grote plek in het hart van de Marokkanen. Vrouw of man, groot of klein, religieus of niet: allemaal kijken ze voetbal en kennen ze een paar spelers uit hun hoofd. De liefde gaat verder dan alleen het Marokkaanse voetbal: ook met wedstrijden van populaire clubs zoals FC Barcelona of Real Madrid zitten de cafés propvol. "Voor velen is het enige positieve in hun leven hier voetbal, daarom hechten vele Marokkanen zich er zo aan," licht de Marokkaanse socioloog Rahal Boubrik toe.

Ramadan of niet, iedereen denkt deze week maar aan één ding: hun nationale team toejuichen. "Ik ben echt blij dat ik Marokkaan ben nu," zegt een jonge man op straat. "Iedereen is zo blij, want het is zo lang geleden dat we met het WK meededen," voegt een andere man toe.