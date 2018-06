In Maastricht is een dode gevallen toen een lift naar beneden stortte. Dat gebeurde aan het eind van de middag in het gebouw waar ooit de beroemde aardewerkfabriek Sphinx zat, in het centrum van de stad.

De lift stortte zes etages naar beneden, meldt 1Limburg. Het slachtoffer was in het gebouw aan het werk. Reanimatie was tevergeefs.

De arbeidsinspectie is een onderzoek gestart.