Aanhoudingen na beschietingen en explosie in Delft

De politie heeft vannacht drie mensen aangehouden nadat er in de afgelopen weken drie keer panden in Delft zijn beschoten. Er zijn ook twee huizen in de regio doorzocht. Meer wil de politie er op dit moment niet over kwijt, schrijft Omroep West.

De drie verdachten mogen alleen met hun advocaat praten en geen contact met de buitenwereld hebben.

Gisterochtend werd in alle vroegte een juwelier en een café beschoten. Begin vorige maand werden een coffeeshop en een zonnestudio onder vuur genomen. Een week later ontploften er handgranaten met metalen bolletjes bij twee coffeeshops van dezelfde eigenaar.

De coffeeshops en de zonnestudio werden door de Delftse burgemeester Van Bijsterveldt voor onbepaalde tijd gesloten.