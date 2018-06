Italiaanse trucker besmet mogelijk tientallen vrouwen met hiv

De politie van de kustplaats Ancona in Noordoost-Italië heeft een man van 36 opgepakt die mogelijk tientallen vrouwen in het hele land heeft besmet met hiv. De man reisde als vrachtwagenchauffeur door heel Italië en had volgens de politie bewust onveilige seks, terwijl hij al jaren wist dat hij het virus dat aids veroorzaakt onder de leden heeft.

De zaak kwam aan het rollen nadat een van de slachtoffers aangifte had gedaan bij de politie. Ze kwam er in het ziekenhuis achter dat ze besmet was met hiv, en dat de man voor haar had verzwegen dat hij besmet was. De politie pakte hem vervolgens op voor zware mishandeling.

Volgens Italiaanse media heeft de vrachtwagenchauffeur op deze manier mogelijk ruim 200 vrouwen besmet, die hij overal in Italië via internet had leren kennen. De politie heeft de identiteit van de verdachte bekendgemaakt en roept vrouwen op zich te melden als ze contact met hem hebben gehad.

24 jaar cel

Eind vorig jaar veroordeelde een Italiaanse rechter een accountant nog tot 24 jaar cel omdat hij onbeschermde seks had met minstens dertig vrouwen, terwijl hij wist dat hij hiv had.