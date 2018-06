Grootste deel pensioenen volgend jaar weer niet verhoogd

Pensioenfondsen met een dekkingsgraad lager dan 104,2 procent moeten een herstelplan indienen bij DNB. Daarin moeten ze aangeven hoe ze in een periode van maximaal tien jaar verwachten het tekort weg te werken. Dat is nu het geval bij 47 pensioenfondsen. De Nederlandsche Bank kwam vandaag met cijfers over de geboekte resultaten.

Gemiddeld nam het vermogen van pensioenfondsen met een herstelplan vorig jaar toe met 6,6 procent. Dat is vooral te danken aan de toegenomen waarde van beleggingen. Ook is de rente gestegen in 2017. Maar de hoogte van de pensioenpremie in de herstelplannen droeg volgens DNB negatief bij aan het herstel. Die is lager dan volgens de toezichthouder nodig is om de beloofde pensioenen te kunnen betalen.

De bereikte vermogensgroei is voor veel fondsen dus nog niet genoeg om weer te kunnen indexeren of extra kortingen in de toekomst te voorkomen, al gaat het wel de goede kant op. De verschillen in rendement tussen de pensioenfondsen komen onder andere door beleggingskeuzes, het afdekken van renterisico en de hoogte van de premie.

Nieuw stelsel

Vorige maand lekte een conceptvoorstel uit van werkgevers en werknemers voor een nieuw pensioenstelsel. Daarin staat dat er minder snel moet worden gekort op de pensioenuitkering bij tegenvallende rendementen. Ook willen de sociale partners dat de AOW-leeftijd minder snel omhoog gaat.

Minister Koolmees heeft de Sociaal-Economische Raad gevraagd om met plannen voor een nieuw pensioenstelsel te komen. Op de voorstellen van werkgevers en werknemers heeft hij nog niet gereageerd.