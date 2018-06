Kabinet kan sluiting regionale intensive cares niet uitsluiten

Minister Bruins kan niet garanderen dat alle regionale ziekenhuizen hun afdelingen spoedeisende hulp en intensive care kunnen behouden. In een debat in de Tweede Kamer zei hij dat "we af moeten van de gedachte dat overal in Nederland een regionaal ziekenhuis is met alle functies die het nu heeft en dat het die for ever and ever houdt. "

Bruins zegt dat de kwaliteit van de zorg voorop moet staan en dat dit kan betekenen dat er afdelingen moeten sluiten en dat mensen uit de regio wat verder moeten reizen. Hij wil dat mensen die acute zorg nodig hebben nog wel op redelijke afstand terechtkunnen, maar niet per se meer in "het ziekenhuis om de hoek".

Hij laat liever een veer op het punt van de bereikbaarheid dan op dat van de kwaliteit, zei hij meermaals. "In sommige ziekenhuizen is nu gewoon te weinig te doen voor sommige specialisten."

Scherpere richtlijnen

De oppositie in de Tweede Kamer vreest dat ziekenhuizen helemaal moeten sluiten als ze geen afdeling spoedeisende hulp of intensive care meer hebben. Het gaat er niet om dat er geen ziekenhuis meer dicht mag, zei Bruins, of dat alle ziekenhuizen alle taken moeten behouden. Wel moeten de ziekenhuizen die er zijn voldoen aan de landelijke kwaliteitsstandaarden.

Vanaf komende maand moeten alle ziekenhuizen voldoen aan scherpere richtlijnen voor intensive care- en spoedeisende zorg. Die richtlijnen zijn door zorgprofessionals opgesteld en één ervan is dat er in elk ziekenhuis zeven dagen per week een IC-arts aanwezig is. Die moet steeds beschikbaar zijn voor de ic en acute zorg en kan dus bijvoorbeeld geen langdurige operaties doen. De inspectie gaat vanaf 1 juli controleren of ziekenhuizen zich daaraan houden.

De minister zei dat hij de richtlijnen toejuicht, maar dat hij er niet over gaat. Hij zei wel toe dat hij bij wet gaat regelen dat ziekenhuizen in een vroeg stadium in overleg gaan met alle partijen - van gemeenten tot patiënten- als zij afdelingen willen sluiten. "Zij kunnen onzekerheid dan wegnemen."