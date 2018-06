Tunesiër in Duitsland opgepakt die mogelijk terreurdaad voorbereidde

In Keulen is gisteravond een 29-jarige Tunesiër opgepakt die wordt verdacht van het voorbereiden van een terreurdaad, melden Duitse media. De autoriteiten hebben de arrestatie niet bevestigd.

De politie kreeg een tip dat de man giftige stoffen besteld zou hebben. Volgens Duitse media gaat het om ricine, dat op de lijst staat van verboden chemische wapens. Een paar milligram van de zuivere stof kan al dodelijk zijn.

Op beelden is te zien dat agenten in beschermende kleding na de arrestatie onderzoek doen in het stadsdeel Chorweiler, tien kilometer ten noorden van de binnenstad van Keulen.