Schaap springt van klif in Turkije, honderden volgen

In het zuidoosten van Turkije zijn 500 schapen gestorven nadat ze van een klif waren gesprongen. Dat gebeurde doordat één schaap sprong of viel, waarna de hele kudde volgde. De dieren maakten een val van zeker 20 meter in een rotsachtig gebied in de provincie Van.

Turkse media melden dat het eerste schaap naar een andere klif probeerde te springen. Toen de herder had gezien wat er was gebeurd, vertelde hij dit aan de eigenaren van de schapen die in het nabijgelegen dorp wonen.

Het plotselinge verlies van de kudde is een grote klap voor de gemeenschap. "We zijn compleet in shock. We hebben 500 dieren verloren. We willen hulp van de autoriteiten krijgen", zei een van de getroffenen.