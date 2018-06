'Nederland fraudeerde met pulsvissubsidies en moet terugbetalen'

Nederland heeft gefraudeerd met Europese subsidies voor pulsvissen. Dat zeggen meer dan twintig Europese milieuorganisaties. Ze leggen een klacht neer bij het Europese anti-fraudebureau Olaf. Dat moet beslissen of Nederland de subsidies moet terugbetalen of niet.

Nederland kreeg vanaf 2010 tientallen pulsvisvergunningen, bedoeld voor wetenschappelijk onderzoek. Uit onderzoek van de NOS bleek eerder al dat die vergunningen nauwelijks zijn gebruikt om daadwerkelijk onderzoek te doen. Vissers gebruikten ze om commercieel te vissen. Volgens de milieuorganisaties heeft Nederland daarmee bewust de zaak misleid en dat is fraude.

Daarnaast hebben vissers dankzij de Europese subsidies veel geld kunnen verdienen aan het pulsvissen, zeggen milieuorganisaties. Ook dat druist volgens hen in tegen Europese regels. Die schrijven voor dat de winsten die vissers maken dankzij subsidies, moeten worden terugbetaald.

Geen bewijs

Pulsvissen is omstreden omdat vissen met behulp van elektriciteit vissen worden gevangen. De methode is zeer effectief, maar volgens tegenstanders ook dieronvriendelijk. Jonge vissen zouden massaal sterven als ze in aanraking komen met de elektriciteit, zeggen kleine vissers, al is daar wetenschappelijk geen bewijs voor.

De klacht wordt ingediend onder aanvoering van de Franse milieuorganisatie Bloom. Deze is de drijvende kracht achter de anti-pulsvislobby. Eerder dit jaar werd het Europees Parlement ervan overtuigd dat er een pulsvisverbod moet komen, tot woede en frustratie van de Nederlandse vissers.

Opvallend genoeg is de klacht ook ondertekend door de kleine Nederlandse vissersorganisaties C-Life en IJmuiden Vissers. Andries Visser van IJmuiden Vissers zegt dat ook kleine Nederlandse vissers failliet gaan door de grote pulsvisschepen. "Als een pulsvisschip is langs gevaren is er voor ons niets meer te vangen. Ze laten de zee achter als een kerkhof." Dat soort visserij had volgens hem nooit gesubsidieerd mogen worden.

Anti-fraudebureau

Olaf kan nog niet bevestigen of de klacht daadwerkelijk is binnen gekomen. Als deze komt,zal binnen een paar maanden bekend worden of er een onderzoek wordt gestart. Als uit dat onderzoek komt dat Nederland inderdaad heeft gefraudeerd, dan zal Olaf de Europese Commissie adviseren om het subsidiegeld terug te vorderen. Dat soort adviezen worden door de Commissie vaak overgenomen.