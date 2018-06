Rekenkamer: Defensie kan missie Mali maar ternauwernood in stand houden

De Nederlandse militaire missie in Mali wordt met veel improvisatie ternauwernood in stand gehouden. Dat is het harde oordeel van de Algemene Rekenkamer. De inzet van 250 Nederlandse blauwhelmen in het Afrikaanse land trekt bovendien een wel erg grote wissel op de gehele krijgsmacht.

Gisteren werd bekend dat het kabinet de missie in 2019, na vier jaar, wil beëindigen. De prioriteiten worden verlegd naar missies in Afghanistan en Irak.

Volgens de Rekenkamer is er van alles mis met de missie in Mali. Er is gebrek aan materieel, onderdelen zijn kapot en er is onvoldoende getraind.

Risico voor inzetbaarheid

De missie in Mali heeft volgens de Rekenkamer ook grote gevolgen voor de rest van de krijgsmacht. Andere legeronderdelen moeten mensen en middelen afstaan, waardoor ze zelf in problemen komen.

Vorig jaar voerde Nederland 18 militaire missies uit in 17 landen. Die hoeveelheid vormt een reëel risico voor de inzetbaarheid van de krijgsmacht, stelt de Rekenkamer. Er moet dan ook meer rekening worden gehouden met die inzetbaarheid bij de besluitvorming over nieuwe missies.