Tweede Kamer laat werkwijze kabinetsformatie onder de loep nemen

Het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer heeft een commissie gevraagd te bekijken of de procedure tijdens de kabinetsformatie goed heeft gefunctioneerd. Onder leiding van de Nijmeegse hoogleraar Bovend'eert wordt bekeken of er aanpassingen moeten komen in de werkwijze.

Sinds 2012 heeft de Tweede Kamer het voortouw in de formatie. De Kamer wijst zelf (in)formateurs aan. Daarvóór gebeurde dat altijd door de koning(in).

Voor herhaling vatbaar

Een eerdere commissie die de formatie van 2012 evalueerde, kwam tot de conclusie dat de nieuwe werkwijze voor herhaling vatbaar is, al vond de commissie ook dat de koningin niet altijd goed werd geïnformeerd over de besprekingen. Na de evaluatie bracht de Kamer een paar kleine wijzigingen aan in de procedure.

De formatie van 2017 was de langste in de parlementaire geschiedenis. 225 dagen na de verkiezingen van maart werd het derde kabinet-Rutte beëdigd, een coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Er waren drie informateurs bij betrokken: Schippers, Tjeenk Willink en Zalm, en één formateur: Rutte.