Mag omstreden islamitische Franse rapper in de Bataclan optreden?

De Franse rapper Médine is erin geslaagd de volledige Franse politiek op zijn kop te zetten. En niet omdat zijn chansons zo worden gewaardeerd. Met omstreden teksten en afbeeldingen lijkt hij iedereen van extreemlinks tot extreemrechts tegen zich in het harnas te jagen.

"Tot onze stomme verbazing en grote woede hebben wij gehoord dat de moslimextremistische rapper Médine in de Bataclan gaat optreden", zei de rechtse politicus Sébastien Meurant in de Senaat. Premier Edouard Philippe werd ter verantwoording geroepen. "Ik snap uw woede, maar wij hechten enorm aan de vrijheid van meningsuiting", zei hij. Oftewel: de rapper mag gewoon optreden.

Médine is een 35-jarige artiest, geboren in Le Havre met Algerijnse ouders, die vaak rapt over de islam. In oktober geeft hij twee concerten in de Bataclan in Parijs, de zaal waar in november 2015 een bloedige aanslag werd gepleegd door moslimterroristen.

Vunzigheden

Critici verwijten hem fundamentalistisch te zijn. In een raptekst roept hij op ongelovigen te kruisigen. Op een fotomontage laat hij het woord 'jihad' zien met de letter j in de vorm van een kapmes.

"Niemand mag accepteren dat deze man zijn vunzigheden kan verspreiden op hetzelfde podium als waar een bloedbad plaatshad", twitterde Marine Le Pen. Kamerlid Aurore Bergé van de regeringspartij van president Macron noemde het een "belediging voor iedereen die gedood werd in de Bataclan".

Opvallend genoeg zijn de nabestaanden van die aanslag verdeeld. Sommigen van hen willen dat zijn optredens in de zaal verboden worden. Anderen vinden dat de Bataclan vrij is om te programmeren wie ze willen. Nabestaande Emmanuel Domenach verweet Marine Le Pen "goede sier" te maken met de slachtoffers van terrorisme. "Jammer dat u de rest van het jaar niets doet om ons ècht te helpen", twitterde hij.

Verdraaid

Médine zelf zegt dat zijn teksten verdraaid worden. Daarin kreeg hij onder meer steun van dagblad Libération dat zijn nummers ontleedde en de nuances in zijn raps blootlegde.

De rapper zegt sarcasme en provocaties in zijn teksten te gebruiken en in het verleden duidelijk zijn afschuw te hebben uitgesproken over terrorisme en de aanslagen in Frankrijk.

"Laten we ons door extreemrechts nu opleggen wie er wel en niet mag optreden en wie wel en niet mag zeggen wat hij denkt?", liet hij deze week weten.