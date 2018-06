Noord-Koreaanse kranten roepen Kim uit tot held en winnaar

Na de topontmoeting met de Amerikaanse president Trump schilderen de Noord-Koreaanse kranten leider Kim Jong-un af als held die een eind heeft gemaakt aan de vijandelijke relatie met de VS. De partijkrant in Noord-Korea, Rodong Sinmun, publiceerde foto's van de handdruk tussen Kim en Trump en noemt de top 'de ontmoeting van de eeuw'.

"De verschillende foto's van Kim die de hand schudt van Trump doen het heel goed in Noord-Korea", zei correspondent Garrie van Pinxteren in het NOS Radio 1 Journaal.

Ook staatspersbureau KCNA geeft Kim alle eer voor het bevorderen van vrede en stabiliteit in de regio. Het publiceerde een gloedvol verslag van de gebeurtenissen in Singapore, waarin het de naam van Kim vaak noemt en het meldde dat Kim en Trump elkaar hebben uitgenodigd om bij elkaar op bezoek te komen.

Verstandige grote leider

Ook over de aankondiging van Trump dat Amerika de oefeningen met Zuid-Korea zal stoppen, wordt geschreven. De kranten presenteren het als een overwinning voor Kim, zegt Van Pinxteren. "Ze schrijven: 'onze grote leider Kim heeft Trump verzocht om de oefeningen in de regio te stoppen en dat heeft hij ook gedaan'."

"De hele toon van de berichtgeving is: kijk wat onze grote leider voor elkaar heeft gekregen in zijn contact met Amerika", zegt Van Pinxteren. "Er zat in de berichten al langer iets dat Amerika niet meer de grote vijand is, maar door het verstandige optreden van de grote leider Kim is dat land nu een partner geworden waarmee valt te dealen."

Nog niet op tv

Alleen de Noord-Koreaanse kranten hebben tot nu toe bericht over hoe de topontmoeting is verlopen, het tv-journaal nog niet. De volgende uitzending is vanmiddag om drie uur Noord-Koreaanse tijd.

De beroemde Noord-Koreaanse nieuwslezeres heeft voorafgaand aan de top het doorgaan van die ontmoeting al een triomf genoemd voor "de grote leider" van Noord-Korea.

"Waarschijnlijk gaat ze vanmiddag weer wat meer zeggen en zal ze dan net zo enthousiast zijn als anders en nu dan nog iets meer pro-Trump", verwacht Van Pinxteren.